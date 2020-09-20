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Эксперт оценил угрозу для США от российских «Авангардов»

Источник:
РИА Новости
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Американский эксперт Питер Сучиу считает, что созданной Россией гиперзвуковой блок «Авангард» бросит серьезный вызов безопасности Соединенных Штатов

«Авангард» обладает гиперзвуковой скоростью, а также способностью маневрировать в атмосфере, что в совокупности затруднит противодействие вооружению, написал Питер Сучиу в своей статье для National Interest.

Эксперт процитировал позицию Пекина, согласно которой, российские гиперзвуковые межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками могут «опустошить» оборону США.

«Авангард» — это лишь один из компонентов большого российского арсенала, который включает 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования, а также ядерное оружие, доставляемое бомбардировщиками, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

При этом противоракетная оборона Соединенных Штатов сосредоточена лишь на перехвате «небольшого количества» межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть запущены с территории КНДР, отметил эксперт.

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