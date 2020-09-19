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Второй волны коронавируса в России не будет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россию ждет не вторая волна, а лишь сезонный подъем заболеваемости коронавирусом, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъём заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью, скажем так, пройдена первая волна. У нас... было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно», — сказал Чуланов на конференции в Нальчике, видео опубликовано в аккаунте минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

По его словам, «правильнее говорить о том, что будет такой сезонный подъём заболеваемости». «Будет ли такой масштабный подъём, какой был в марте — апреле? Я думаю, что, скорее всего, мы его не будем наблюдать», — уточнил Чуланов.

Специалист прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре — октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.

«Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости», — отметил он.

В субботу, 19 сентября, в России впервые за два месяца число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 6 тысяч. Сейчас в стране болеют 171 450 человек.

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