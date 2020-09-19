Законопроект о реновации в регионах дошел до Госдумы

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

«В проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов», — говорится в законопроекте.

Но собственники жилых помещений в многоквартирном доме, включенном в проект программы по сносу и реконструкции, вправе на любом этапе формирования и исполнения программы до дня утверждения проекта планировки территории провести общее собрание собственников и выйти из нее. Для принятия этого решения необходимо более одной трети голосов от общего числа голосов всех собственников квартир в этом многоквартирном доме.

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Документом предусматривается переезд граждан в разнозначные квартиры. Жилая площадь в новой квартире не должна быть меньше той, из которой переселяют граждан.

Кроме того, квартира должны соответствовать стандартам благоустройства и иметь «улучшенную отделку». Предоставляемое жилье должно находиться в том же населенном пункте, что и дом, включенный в программу реновации.

Собственник квартиры, которую включат в программу по сносу и реконструкции домов, также сможет получить денежную компенсацию вместо жилья.

Как отмечают авторы, при подготовке проекта за основу в части правового регулирования была взята «успешно реализуемая с 2017 года в Москве программа реновации».