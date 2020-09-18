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Хирург рассказал о рисках при операциях у пациентов с COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минздрава Бурятии

Плохо сворачивающаяся кровь и несправляющиеся легкие — одни из осложнений пациентов с COVID-19 на операциях, сообщил сердечно-сосудистый хирург Республиканской клинической больницы в Бурятии Владимир Ильинов.

«Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Но люди по-прежнему болеют другими, не менее тяжкими заболеваниями, в том числе страдают от проблем с сердечно-сосудистой системой. Потребность в операциях есть и их нужно проводить даже в условиях пандемии», — рассказал медик.

В «ковидных» госпиталях Бурятии на сегодняшний день выполнено шесть операций пациентам, больных коронавирусом. Все они проводились по жизненным показаниям, то есть если бы пациент не лег на операционный стол, то ушел бы из жизни.

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Одна из главных опасностей для пациента, болеющего COVID— плохо сворачивающаяся кровь. «Это осложняет проведение операции. В таких случаях при нехватке крови для переливания мы используем кровь больного, которую при внутреннем кровотечении собираем в аппарат реинфузии крови и возвращаем в организм пациента», — отметил Ильинов.

А у тяжело больных коронавирусом легкие не справляются с работой, а значит, не обеспечивают кровь кислородом. Зачастую это приводит к тому, что ткань после операции не заживает. Поэтому от операции лучше воздержаться до излечения от COVID-19, если позволяет здоровье.

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