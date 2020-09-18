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Кубок России по фигурному катанию покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Luu / CC BY-SA 4.0

Трансляции с Кубка России 2020 по фигурному катанию пройдет по Первому каналу, 19 сентября покажут короткую программу, а 20 сентября — произвольную, сообщила пресс-служба телеканала.

Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины:

  • Короткая программа — 19 сентября в 15.10 (по мск)
  • Произвольная программа — 20 сентября в 15.10 (по мск)

Кубок России 2020 состоит из пяти этапов и финала. Соревнования обещают превратиться в дуэль сильнейших отечественных тренеров — Этери Тутберидзе, Татьяны Тарасовой, Алексея Мишина Евгения Плющенко и спортсменов.

В соревнованиях среди женщин в рамках Кубка участвуют Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева. Их выступления будут показаны в прямом телеэфире.

В полном объеме и в режиме live все соревнования Кубка России 2020 будут транслироваться на сайте Первого канала.

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Топ комментариев

slavaynin

Надо учредить ежегодную премию "новичёк"

senik

Да там все полное враньё. Навальный в на фоне полного здоровья пошёл в самолёте в туалет. Там сам выпил...

Voland2

Уборка в номере проводится сразу после выезда постояльца.Полное вранье...

Uynachalnica

Маловато будет... Не ценят гения!

Удав Каа

Обаме же дали вроде, за 4 (ЧЕТЫРЕ) военные компании премию мира, а тут ваще других кандидатов не видно.