Кубок России по фигурному катанию покажут на Первом канале

Трансляции с Кубка России 2020 по фигурному катанию пройдет по Первому каналу, 19 сентября покажут короткую программу, а 20 сентября — произвольную, сообщила пресс-служба телеканала.

Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины:



Короткая программа — 19 сентября в 15.10 (по мск)

Произвольная программа — 20 сентября в 15.10 (по мск)

Кубок России 2020 состоит из пяти этапов и финала. Соревнования обещают превратиться в дуэль сильнейших отечественных тренеров — Этери Тутберидзе, Татьяны Тарасовой, Алексея Мишина Евгения Плющенко и спортсменов.

В соревнованиях среди женщин в рамках Кубка участвуют Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева. Их выступления будут показаны в прямом телеэфире.

В полном объеме и в режиме live все соревнования Кубка России 2020 будут транслироваться на сайте Первого канала.