Журналистские расследования: фильмы по реальным событиям

Взгляд на политические конфликты, громкие скандалы и убийства через журналистские расследования открывает новые грани и на без того привлекательные истории. В подборке — лучшие фильмы про работу журналистов, основанные на реальных событиях.

«Гражданин Кейн»

США, 1941 год, режиссёр Орсон Уэллс, 12+

В главных ролях: Орсон Уэллс, Джозев Коттон, Дороти Коминьоре

Фильм начинается со смерти газетного магната Чарльза Фостера Кейна. Он умирает в собственном шикарном поместье, роняя лишь одно слово: rosebud («розовый бутон»). Смерть Кейна вызывает бурную реакцию в обществе, и группа журналистов берётся узнать, кем же он был на самом деле. Но главный вопрос: что всё-таки значит «роузбад»?

«Гражданин Кейн» на протяжении нескольких десятилетий регулярно побеждал в масштабных опросах кинопрофессионалов как «лучший фильм всех времён и народов». В 1942-м картина получила статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

«Вся президентская рать»

США, 1976 год, режиссёр Алан Дж. Пакула, 16+

В главных ролях: Дастин Хоффман, Роберт Редфорд

«Вся президентская рать» рассказывает об Уотергейтском скандале. Это разбирательство после попытки установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне в ходе президентской избирательной кампании 1972 года.

Фото: © кадр из фильма «Вся президентская рать»

Фильм сосредоточен на журналистском расследовании двух сотрудников вашингтонской газеты. К ним попадают сведения очевидцев, раскрывающие грязный заговор президента Никсона против его конкурента на предстоящих выборах. Основную часть фильма занимают рутинная работа по поиску свидетелей и упорные попытки заставить их говорить.

Картина получилась почти документальной, поскольку сюжет фильма основан на одноименной книге журналистов Боба Вудворда и Карла Бернстейна из «Вашингтон пост», которые в 1973 году расследовали Уотергейтский скандал. У фильма «Вся президентская рать» четыре «Оскара», в том числе за лучший адаптированный сценарий.

«Жизнь Дэвида Гейла»

США/Германия, 2002 год, режиссёр Алан Паркер, 18+

В главных ролях: Кэвин Спейси и Кэйт Уинслет

Сюжет фильма построен на расследовании журналистки Бетси Блум, которая приезжает в тюрьму, чтобы перед смертной казнью взять интервью у заключённого-смертника — бывшего профессора Техасского университета Дэвида Гейла. В течение трёх дней перед смертью Гейл рассказывает Бетси Блум о своей жизни. Блум понимает, что Гейл невиновен.

Фильм «Жизнь Дэвида Гейла» получил неоднозначные отзывы критиков, но в целом был принят положительно. Среди плюсов картины отмечаются нетипичный сюжет, достойная актерская игра, неожиданный исход событий.

«Зодиак»

США, 2007 год, режиссёр Дэвид Финчер, 18+

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Энтони Эдвардс

«Зодиак» рассказывает о совместном расследовании журналистов и полиции. Убийца отправил три письма с шифрами в крупные газеты, в том числе в San Francisco Chronicle. Его посланиями заинтересовались два сотрудника газеты — Пол Эвери, пишущий про преступность, и карикатурист Роберт Грейсмит. Последний расшифровывает письма, присылаемые Зодиаком, но это не помогает выйти на след преступника.

Фото: © кадр из фильма «Зодиак»

Фильм основан на реальном расследовании дела о серийном убийце, известном под псевдонимом «Зодиак». Он совершил ряд убийств в Сан-Франциско в течение 12 лет (в конце 1960-х и начале 1970-х годов). Преступник отправлял по почте в газеты свои послания полиции. Дело остаётся одним из самых известных нераскрытых преступлений в Сан-Франциско.

«В центре внимания»

США, 2015 год, режиссёр Том МакКарти, 18+

В главных ролях: Марк Руффало, Майкл Китон, Рэйчел МакАдамс

«В центре внимания» основан на реальных событиях. Это история журналистского расследования одного из самых громких в истории США секс-скандалов. Корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители римско-католической церкви.

Фильм очень точно показывает журналистскую работу и подробно описывает все этапы расследования громких скандалов. Картина была удостоена высших наград, получив «Оскар» за лучший фильм и лучший сценарий.

«Сальвадор»

Великобритания/США, 1986 год, режиссёр Оливер Стоун, 18+

В главных ролях: Джеймс Вудс, Джеймс Белуши, Майкл Мерфи

Американский журналист Ричард Бойл специализируется на материалах из «горячих точек». Из-за сложного характера и тяги к спиртному он остаётся без работы, без денег, от него уходит жена. Бойл отправляется в Сальвадор, где накаляется обстановка, чтобы собрать материалы и попытаться продать их в какое-нибудь солидное издание.

Фото: © кадр из фильма «Сальвадор»

Среди достоинств почти документальной картины — взгляд на происходящее глазами циничного журналиста, который успел побывать и во Вьетнаме, и в Камбодже. Сначала фильм воспринимается как боевик. Но постепенно на первый план выступает критика политики США и рейгановской администрации в частности.

«Свой человек»

США, 1999 год, режиссёр Майкл Манн, 16+

В главных ролях: Аль Пачино и Рассел Кроу

Доктора Уайганда увольняют с поста вице-президента крупнейшей табачной компании за то, что он выступает против использования в табачной продукции компонента, вызывающего у курильщиков наркотическую зависимость. Об этом узнает продюсер популярного телешоу Лоуэлл Бергман и предлагает Уайгэнду дать разоблачительное интервью.

«Свой человек» привлёк к себе внимание не только общественных организаций и кинокритиков, но и искушённых меломанов. Саундтрек, созданный композитором Питером Бурком (при участии Лизы Джеррард), стал одним из лучших для своего времени. Фильм включен в двадцатку лучших фильмов с 1992 года по версии Квентина Тарантино.