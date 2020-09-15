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Материнский капитал вырастет в 2021 году

Источник:
ТАСС
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Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго, сообщает пресс-служба Минтруда.

Материнский капитал в 2021 году смогут получить 1,2 миллиона семей «Всего на материнский капитал в 2021 году запланированы средства в сумме 443,3 миллиарда рублей», — сказали ТАСС в ведомстве.

Размер материнского капитала будет проиндексирован, исходя из прогнозного уровня инфляции в 3,7%.

«Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 155 550 рублей», — сообщили в министерстве.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 466 617 рублей на первого ребенка и 616 617 рублей на второго ребенка.

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