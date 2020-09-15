Большое цирковое представление покажут на Первом канале

Большое гала-представление к 100-летию советского цирка покажут на Первом канале 27 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.
Уникальное шоу в честь юбилея Московского цирка Никулина поставит режиссер Гия Эрадзе. На манеже встретятся представители разных цирковых династий и звезд отечественного шоу-бизнеса.
Зрители увидят легендарных клоунов Андрея Николаева, Евгения Майхровского, Анатолия Марчевского, Юрия Куклачёва и другие яркие номера российского цирка.
Вместе с цирковыми артистами на сцене появятся Кристина Орбакайте, Витас, Валерий Леонтьев, Лолита Милявская, Александр Олешко, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, Тамара Гвердцители, Анжелика Агурбаш, Наташа Королёва, Наталья Варлей. Ведущий шоу — Максим Галкин.Цирковое гала-представление покажут на Первом канале 27 сентября в 17.05.