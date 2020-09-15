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Большое цирковое представление покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: El Pantera / CC BY-SA 4.0

Большое гала-представление к 100-летию советского цирка покажут на Первом канале 27 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

Уникальное шоу в честь юбилея Московского цирка Никулина поставит режиссер Гия Эрадзе. На манеже встретятся представители разных цирковых династий и звезд отечественного шоу-бизнеса.

Зрители увидят легендарных клоунов Андрея Николаева, Евгения Майхровского, Анатолия Марчевского, Юрия Куклачёва и другие яркие номера российского цирка.

Вместе с цирковыми артистами на сцене появятся Кристина Орбакайте, Витас, Валерий Леонтьев, Лолита Милявская, Александр Олешко, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, Тамара Гвердцители, Анжелика Агурбаш, Наташа Королёва, Наталья Варлей. Ведущий шоу — Максим Галкин.

Цирковое гала-представление покажут на Первом канале 27 сентября в 17.05.
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