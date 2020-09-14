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«Новые люди» прошли в три региональных парламента

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» владельца Faberlic Алексея Нечаева на своих первых региональных выборах получила шанс войти в состав трех региональных парламентов, свидетельствуют данные ЦИК.

На момент закрытия информационного центра Центризбиркома в 0.00 14 сентября по московскому времени, «Новые люди» проходили в Рязанскую областную думу с 5,61% голосов при подсчитанных 26,34% протокола УИК, Костромскую областную думу с 6% голосов при подсчитанных 0,17% протоколов и Законодательное собрание Новосибирской области с 7,27% - в регионе посчитали уже 51,81% протоколов.

По данным экзитполов, партия также преодолевает 5-процентный барьер на выборах в областную думу Калужской области, приводит «Интерфакс» данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Кроме того, после обработки 80% протоколов на выборах в городскую думу Томска «Новые люди» шли четвертыми с 14,44% голосов, уступая «Единой России» (24,33%), КПРФ (17,58%) и ЛДПР (15,13%).

По мнению ряда экспертов, успех «Новых людей» стал главным сюрпризов прошедших выборов. Партия Нечаева была зарегистрирована весной 2020 года и участвует в выборах впервые. Мандат в региональном парламенте, полученный по списку, дает льготу на выборах в Госдуму — партия может не собирать подписи.

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