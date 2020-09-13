Фильм дня: «Земля будущего»

Фильм «Земля будущего» заслуживает внимания своей фантастической составляющей. Мир, созданный в картине Бреда Берда, поистине прекрасен.

США/Испания/Франция, 2015 год, режиссер Бред Берд, 12+

В главных ролях: Джордж Клуни, Бритт Робертсон, Рэффи Кэссиди, Хью Лори

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. В предыстории сказано, что с конца 19 века на Земле действует тайная организация «Плюс Ультра», у истоков которой стояли Жюль Верн, Никола Тесла, Томас Эдисон. Со временем их последователи смогли разработать технологии, позволяющие строить роботов, использовать антигравитацию и межпространственные порталы.

Члены организации в другом измерении построили фантастический город будущего, в котором люди живут вне институтов власти, научились управлять гравитацией, разобрались с природой старения и летают к звездам.

Фильм переполнен научно-техническими разработками: там есть и компьютерная система, которая на основе анализа мировых новостей выдает прогнозы гибели человечества, и различные уникальные андроиды.

Захватывают воображение воздушные плавательные бассейны, игнорирующие гравитацию. Вода без каких-либо внешних приспособлений держит форму в воздухе, а купающийся может нырять из одного бассейна в другой.

Несмотря на противоречивые отзывы и невысокие кассовые сборы в прокате, фильм достоин внимания именно с точки зрения целого спектра предсказанных научных изобретений. Они удивляют и завораживают.