Стали известны подробности финального сезона «Люцифера»

Последний, шестой сезон мистического детектива «Люцифер» будет состоять из 10 серий, его съемки начнутся ориентировочно уже в октябре.

Финальный сезон «Люцифера» окажется короче пятого сезона на шесть серий, сообщает издание TVLine. Производством последнего сезона начнут заниматься сразу после того, как будет доснята 16-я серия пятого сезона.

Пятый сезон был поделен на две части, первая вышла в августе, вторая намечена на декабрь. Но 16-я серия еще не снята из-за пандемии. Планируется, что финал пятого сезона снимут в сентябре, а уже в октябре начнется работа над шестым сезоном «Люцифера».

По сюжету сериала «Люцифер», Король Ада живет в Лос-Анджелесе и ведет разгульный образ жизни. Когда в его ночном клубе происходит убийство, он с детективом Хлоей Декер, которая оказывается неподвластна его чарам. Интерес к девушке перерастает в более сильное увлечение, и Люцифер тоже становится детективом.