Мужчина в Забайкалье украл 800 тысяч и раздал беднякам

Полицейские в Забайкалье задержали местного «Робина Гуда», укравшего 800 тысяч рублей и раздавшего почти все деньги нуждающимся, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение от владельца торгового бутика, расположенного на втором этаже одного из ТЦ поселка Приаргунск. Предприниматель рассказал, что неизвестные проникли в помещение и похитили три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тысяч рублей. Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в помещение проникли, разбив оконное стекло.

Подозреваемого задержали быстро. Им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй. Мужчину привезли в полицейский участок, где они и дал признательные показания. Молодой человек объяснил, что не планировал ограбления. Шел ночью мимо торгового центра и увидел свет в окне.

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Чтобы проверить, если в торговой точке охрана, мужчина бросил камень в окно. Но никто не отреагировал. Тогда через крышу пристроенного к дому здания, злоумышленник проник на второй этаж разбил стекло и проник внутрь.

Мужчина уверял полицейских, что часть из 800 тысяч похищенных рублей себе он оставил немного — часть денег раздал просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. У него изъяли только 57 тысяч. Информация проверяется.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В МВД подчеркнули, что ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов.