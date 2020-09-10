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Мужчина в Забайкалье украл 800 тысяч и раздал беднякам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sirlloyd / Pixabay License

Полицейские в Забайкалье задержали местного «Робина Гуда», укравшего 800 тысяч рублей и раздавшего почти все деньги нуждающимся, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение от владельца торгового бутика, расположенного на втором этаже одного из ТЦ поселка Приаргунск. Предприниматель рассказал, что неизвестные проникли в помещение и похитили три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тысяч рублей. Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в помещение проникли, разбив оконное стекло.

Подозреваемого задержали быстро. Им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй. Мужчину привезли в полицейский участок, где они и дал признательные показания. Молодой человек объяснил, что не планировал ограбления. Шел ночью мимо торгового центра и увидел свет в окне.

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Чтобы проверить, если в торговой точке охрана, мужчина бросил камень в окно. Но никто не отреагировал. Тогда через крышу пристроенного к дому здания, злоумышленник проник на второй этаж разбил стекло и проник внутрь.

Мужчина уверял полицейских, что часть из 800 тысяч похищенных рублей себе он оставил немного — часть денег раздал просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. У него изъяли только 57 тысяч. Информация проверяется.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В МВД подчеркнули, что ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?

Иркут 69

Горе то какое, великий Пу не сможет прочитать свой очередной монолог.... ☺️