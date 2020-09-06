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Шойгу обвинил НАТО в возвращении холодной войны

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента РФ

Североатлантический альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны — в НАТО недовольны тем, что Россия проводит независимую политику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

НАТО развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе, отметил глава военного ведомства России. «По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он подчеркнул, что причина этого очевидна. «Российская Федерация проводит независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов», — сказал министр.

По его словам, растущий международный авторитет России стимулировал развитие не только евразийских, но и глобальных интеграционных объединений, таких как БРИКС.

«Все это рассматривается Западом как вызов его лидерству, как попытка разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок», — отметил глава военного ведомства.

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Да он же узконаправленный тролль, смысл ему что-то объяснять.