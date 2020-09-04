Вакцинацию Шойгу от коронавируса показали на видео

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса, видео с вакцинацией появилось на официальном канале Минобороны РФ в YouTube.

На кадрах видно, как министр входит в медицинский кабинет, медсестра достает шприц с вакциной и делает укол в правое плечо Шойгу. После этого глава военного ведомства благодарит медработника.

Шойгу официально объявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» на совещании министров обороны СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии, которое прошло в подмосковном парке «Патриот».

Вакцина была презентована главам оборонных ведомств, прилетевшим в Москву. «Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

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Первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии. Ее зарегистрировали 11 августа, в сентябре стартует третий этап испытаний препарата.