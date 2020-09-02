Скончались два известных российских актера

Народный артист России Борис Клюев, известный по ролям в фильме «ТАСС уполномочен заявить…» и телесериале «Воронины», умер в возрасте 76 лет. На 75-м году жизни скончалась актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживем до понедельника».

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», — сообщила ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.

Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щепкина. Учась на четвертом курсе, стал подрабатывать в Малом театре и после окончания училища получил приглашение в этот театр. Там Клюев сыграл более семидесяти ролей.

Клюев снялся в более чем 120 фильмах и сериалах. К числу наиболее известных работ относятся: граф Рошфор в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», Майкрофт Холмс в «Приключении Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Григорий Орлов в «Михайло Ломоносове», Сергей Дубов в «ТАСС уполномочен заявить…" пенсионер Николай Петрович в телесериале «Воронины».

1 сентября на 77-м году жизни умер российский актер театра и кино Борис Клюев. Биография народного артиста РФ — в нашем материале:https://t.co/GallJFlKMT pic.twitter.com/MdN1NTGNeh — ТАСС (@tass_agency) September 1, 2020

О смерти Печерниковой во вторник сообщила подруга актрисы Нина Давыдова. «Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — сказала она.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года — в Академическом театре им. Вл. Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

Актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника", умерла на 75-м году жизни:https://t.co/B25AQtEt34



Фото: Кадр из фильма "Доживем до понедельника" pic.twitter.com/ggknwIwY3Y — ТАСС (@tass_agency) September 1, 2020

В кино дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года «Каменный гость». Снималась в картинах «Города и годы», «Открытие», «Два капитана», «Птицы наших надежд» и других. Прославилась благодаря главной роли в фильме «Доживем до понедельника».