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Скончались два известных российских актера

Источник:
ТАСС
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Фото: © John Carkeet

Народный артист России Борис Клюев, известный по ролям в фильме «ТАСС уполномочен заявить…» и телесериале «Воронины», умер в возрасте 76 лет. На 75-м году жизни скончалась актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживем до понедельника».

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», — сообщила ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.

Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щепкина. Учась на четвертом курсе, стал подрабатывать в Малом театре и после окончания училища получил приглашение в этот театр. Там Клюев сыграл более семидесяти ролей.

Клюев снялся в более чем 120 фильмах и сериалах. К числу наиболее известных работ относятся: граф Рошфор в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», Майкрофт Холмс в «Приключении Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Григорий Орлов в «Михайло Ломоносове», Сергей Дубов в «ТАСС уполномочен заявить…" пенсионер Николай Петрович в телесериале «Воронины».


О смерти Печерниковой во вторник сообщила подруга актрисы Нина Давыдова. «Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — сказала она.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года — в Академическом театре им. Вл. Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

В кино дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года «Каменный гость». Снималась в картинах «Города и годы», «Открытие», «Два капитана», «Птицы наших надежд» и других. Прославилась благодаря главной роли в фильме «Доживем до понедельника».

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Топ комментариев

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...