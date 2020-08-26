Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»

Российская оборонка представила на форуме «Армия 2020» перспективные образцы военной техники и вооружений. В числе самых интересных новинок: БМП «Манул» и зенитно-ракетный комплекс «Абакан», бесшумный пистолет и ручной пулемет, внедорожник-амфибия и лазерный комплекс для борьбы с дронами.

«На форуме свыше 1,5 тысячи предприятий и компаний оборонной промышленности России представляют рекордное число экспонатов. Это более 28 тысяч образцов вооружения и военной техники», — сообщил на открытии форума председатель российского правительства Михаил Мишустин.

БМП «Манул»

Курганский машиностроительный завод впервые показал широкой публике новую боевую машину пехоты «Манул». Она объединила наработки, используемые на новых модификациях БМП-3, в частности переднее расположение двигателя УТД-32 повышенной мощности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя завода.

Максимальная скорость машины по шоссе достигает 70 километров в час, 55 километров в час — по грунтовой дороге и 9,5 километров в час — на плаву.

Большое преимущество БМП в информационно-управляющей системе, которая не только информирует механика-водителя о возникающих в ходе эксплуатации проблемах, но и дает рекомендации, как их устранить.

На машине применен перспективный необитаемый боевой модуль ТКБ-945, используемый на средних гусеничных и колесных платформах «Курганец-25», «Бумеранг», а также на тяжелой БМП Т-15 «Армата». Он оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой, 7,62-миллиметровым пулеметом, а также противотанковым комплексом «Корнет».

ЗРК «Абакан»

Концерн ПВО «Алмаз-Антей» представил пусковую установку 51П6Е2 из состава перспективного зенитно-ракетного комплекса противоракетной обороны «Абакан».

Пусковая установка служит для транспортировки, автоматической подготовки к пуску, запуска и управления полетом одной или двух противоракет 9М82МДЭ. Для верности на одну цель наводятся сразу обе противоракеты установки, интервал между пусками составляет две секунды.

ЗРК предназначен для борьбы с баллистическими целями. Он может действовать самостоятельно или интегрироваться с другими зенитными системами.



Впервые на Форуме #Армия2020 демонстрируется пусковая 51П6Е2 с двумя противоракетами комплекса ПВО/нестратегической ПРО "Абакан". Комплекс может действовать самостоятельно или может интегрирован в зенитно-ракетной системы#пво #Army2020 #airdefense #bmd pic.twitter.com/DcIzSu4BE8 — Саид Аминов (@saidpvo) August 23, 2020

«Абакан» способен сбивать тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты. Комплекс может эффективно уничтожать малозаметные цели на высоте до 25 и дальности до 30 километров.

Бесшумный пистолет ПСС-2

ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) впервые представил пистолет для спецназа ПСС-2, обладающий минимальным уровнем шумности.

«ПСС-2 отличается от пистолета ПСС-1, принятого на вооружение в 1984 году, затворной рамой и ударно-спусковым механизмом, в которых применены элементы модернизированного самозарядного пистолета Сердюкова СР.1М», — рассказал ТАСС представитель предприятия.

Пистолет ПСС-2 выполнен под новый патрон СП-16, принятый на вооружение в 2011 году. Этот патрон отличается повышенной пробивной способностью. Если ранее ПСС не мог пробивать средства индивидуальной защиты (СИЗ), то ПСС-2 способен справиться с СИЗ на ближней дистанции.

В отличие от первой версии, ПСС-2 оснащен подствольной направляющей для целеуказателей и фонарей, боковой кнопкой сброса магазина и эргономичной рукоятью.

Пулемет РПЛ-20

Концерн «Калашников» представил на форуме РПЛ-20 («Ручной пулемет ленточный») под патрон калибра 5,45 миллиметра.

«Емкость патронного короба — сто патронов, ленточное питание. У изделия есть определенный настрел, но пока это первый раз, когда он здесь представлен, опытный образец. Проходит заводские испытания», — пояснил ТАСС специалист концерна Григорий Лысенко.

Пулемет имеет сменные стволы разной длины. Он оснащен планками Пикатинни для дополнительного оборудования. Благодаря этому на него могут устанавливаться все типы оптических и коллиматорных прицелом с рельсовым креплением.

Оружие имеет регулируемый полимерный приклад. В качестве системы боепитания для пулемета выбран матерчатый короб, в котором содержится патронная лента.

Бронированная амфибия «Стрела»

«Военно-промышленная компания» впервые продемонстрировала широкой публике амфибийную модификацию нового легкого бронеавтомобиля «Стрела».

В отличие от базового варианта эта версия получила водонепроницаемый корпус специальной формы с измененной оптикой, крыльями и капотом. Уменьшено количество дверей, вместо четырех боковых оставлены две. Еще одна имеется в корме. Там же находятся элементы водометного движителя.

Вес базовой версии «Стрелы» составляет 4,7 тонны. Для сравнения, «Тигр» весит порядка 8 тонн. Но при этом броня нового легкого бронеавтомобиля гарантирует баллистическую защиту второго класса.

По шоссе «Стрела», вмещающая восемь человек, может разгоняться до 155 километров в час. На нее возможна установка различного вооружения и оборудования. Характеристики делают машину незаменимой для разведывательных подразделений и спецназа.

Лазерный комплекс «Рать»

Компания «Булат» на форуме впервые показала лазерный комплекс «Рать», предназначенный для обнаружения и подавления беспилотников противника.

В состав комплекса входит машина СБА-70К2, созданная на базе КамАЗа. Она имеет защиту от пуль калибра 7,62 миллиметра. Выдерживает подрыв под колесом или под днищем до четырех килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

В состав комплекса входит РЛС обнаружения целей и система подавления телекоммуникационных каналов. Лазерная установка обеспечивает физическое уничтожения беспилотников, рассказал телеканалу «Звезда» главный конструктор компании «Булат» Михаил Судариков.

По его словам, «Рать» способна подавлять беспилотные дроны на расстоянии до 2,5 километра, летящие со скоростью до 200 километров в час.