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Луговой мотылек ночами поедает урожай на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео «ГТРК Алтай»

Опасный вредитель – луговой мотылек расплодился в Алтайском крае и практически полностью уничтожил урожай в десятках районов.

Гусеницы мотылька отдают предпочтение подсолнечнику, кукурузе, сахарной свёкле, съедят салат, горох, морковь, картофель, капусту и другие овощи, которые попадутся им на пути.

Как рассказывают специалисты, при концентрации пять гусениц на квадратный метр урожайность снижается на 60%. А этим летом в крае на каждый квадратный метр поля местами насчитывались сотни и даже тысячи гусениц, полностью уничтожающие урожай, и без того пострадавший от аномальной засухи этого года.

Спецпредставитель Минсельхоза России Роман Некрасов оценил последствия засухи и действия вредителей в нескольких районах края.

Луговой мотылёк предпочитает питаться ночью. Чтобы отложить яйца, бабочкам нужно примерно 20 дней. За стандартное сибирское лето бабочка успевает вывести потомство гусениц лишь дважды. Внеплановый третий цикл, который, как сообщили представители Минсельхоза, регистрируется в этом году в регионе, означает тройной ущерб урожаю.

В то же время специалисты надеются, что грядущее похолодание не позволит бабочкам отложить яйца, а потому потомства не будет. Как уточняет «ГТРК Алтай», нашествие лугового мотылька в этом году отмечается уже в 33 районах края.

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Grossmeister38rus

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Mr.Burn

Походу аренда квартиры подорожают, раз такое дело

нина90

Интересно за что налоги? Если гос-во не за что не отвечает!

Бревно в глазу

ты бы тогда меньше употреблял)))

k2n

Вся эта история с Навальным, банальный тактический ход, ради отвлечения ресурсов российской власти от...
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