Шоколадный дождь пролился в Швейцарии

Необычные осадки в виде частиц какао-порошка выпали в Швейцарии, фотографиями поделились жители города Ольтен.

На снимках видны коричневые капли на самых разных поверхностях — от земли до автомобилей, необычные изображения опубликовало местное издание Oltner Tagblatt. Жители заподозрили, что это какао из-за характерного запаха.

Необычный метеорологический инцидент вскоре объяснился — оказалось, что причиной шоколадного дождя стала авария на заводе Lindt & Sprngli, который выпускает различные сладости.

Порошок какао разлетелся в округе из-за сильного ветра, а затем смешался с настоящим дождем и пролился над городом. Отмечается, что такие осадки безопасны для людей и животных.