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Apple развязала «войну» из-за игры Fortnite

Источник:
The Verge
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Фото: steamXO / Public Domain Mark

Apple собирается удалить аккаунты Epic Games из App Store, что фактически сделает невозможным разработку сотрудниками компании программного обеспечения для устройств iOS и Mac. Решение принято на фоне скандала вокруг популярной игры Fortnite.

Студия Epic Games — разработчик сетевого шутера, который считается одной из самых прибыльных на рынке. 13 августа Epic Games внедрила в игру новый способ монетизации в обход комиссии Apple в 30%, в ответ Apple удалила игру из App Store.

Аналогичные действия предприняла Google, удалив игру из Google Play. В ответ Epic Games подала судебные иски к компаниям-гигантам, приступив к формированию целой коалиции против монополистов.

В частности, на сторону Epic Games уже встали достаточно крупные игроки на рынке цифрового контента: музыкальный сервис Spotify, социальная сеть Facebook и Павел Дуров, создатель «ВКонтакте» и Telegram.

В свою очередь, Apple и Google уверены, что создатели Fortnite грубейшим образом нарушили условия договора с платформами. Пока идет экономическая «война», десятки миллионов геймеров лишились возможности запустить игру.

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