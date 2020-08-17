Минтруд объяснил невозможность переноса выходного на 31 декабря

Перенос рабочего дня с 31 декабря в текущем году будет нарушать нормы Трудового кодекса России, сообщила пресс-служба Министерства труда.

Соответствующий ответ был направлен на запрос главе комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову. Парламентарий опубликовал фотографию ответа за запрос в своем Telegram-канале.

В ответе указывается, что перенос рабочего дня на предшествующий ему выходной в 2020 году будет нарушать 110 статью ТК, согласно которой продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

При этом Минтруд отмечает, что предложение парламентариев перенести выходной на 31 декабря, чтобы россияне полноценно отметили Новый год, планируется учесть в следующем году.