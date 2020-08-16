Россия выпустила первую партию вакцины от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, являющийся разработчиком препарата, сообщил о выпуске уже первой партии.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле.

Вакцинация пройдет в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве поясняли, что это позволит сформировать иммунитет сроком до двух лет. При этом вакцинация будет абсолютно добровольной и бесплатной, приводит РИА Новости заявление Минздрава.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказывал, что в ближайшее время будут обнародованы данные о доклинических и клинических исследованиях вакцины.

По его словам, критика российского препарата связана с тем, «что нужно больше данных получить по исследованиям». Министр отметил, что не все знают, что «вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов».