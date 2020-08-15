Умерла исполнительница песни «Ягода-малина»

Певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в Москве, сообщила ее дочь Аннета Бриль. Исполнительница находилась в больнице.

«Сегодня в 15.30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память», — написала на своей странице в соцсети Instagram дочь певицы.

Легкоступова 11 августа попала в больницу с черепно-мозговой травмой, по предварительным данным, она упала в своей квартире и ударилась головой. Медики прооперировали певицу, но ее состояние оставалось тяжелым, она находилась в коме.

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Валентина Легкоступова — заслуженная артистка России, эстрадная певица. Ее самой известной песней считается «Ягода-малина», впервые прозвучавшая 1 января 1987 года.