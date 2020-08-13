Скидку на оплату госпошлин через Госуслуги продлят

Срок предоставления скидки на оплату госпошлины при получении государственных услуг в электронном виде продлят до конца 2022 года, соответствующее предложение выдвинуло Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Льгота на оплату госпошлины с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг была введена в 2017 году, скидка составляет 30%. Первоначально предполагалось, что скидка перестанет действовать 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь предлагается продлить льготу до конца 2022 года. Соответствующее предложение прописано в проекте Федерального закона «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и направлено на рассмотрение в Минфин.

«Скидка в 30 % на оплату госпошлины должна быть продлена — так электронные госуслуги экономят не только время граждан, но и деньги. Ежегодно мы фиксируем увеличение количества заявлений на получение государственных услуг в электронном виде», — говорится в сообщении.

В 2019 году пользователи электронных госуслуг совершили оплату государственных пошлин на общую сумму 22,7 миллиарда рублей со скидкой. Без льготы эта сумма составила бы 32,4 миллиарда рублей.