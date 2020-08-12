Военные испытали применение водяной завесы на «Усольехимпроме»

Военные в Иркутской области испытали применение водяной завесы на территории «Усольехимпрома», где находятся емкости с ядовитыми отходами. Водяная завеса способна нейтрализовать токсичное облако, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По замыслу тренировки, во время перекачки химических веществ из аварийных емкостей произошла разгерметизация. Токсичные вещества начали активно испаряться.

Для предотвращения распространения ядовитого облака военнослужащие подразделений войск РХБ защиты поставили водяную завесу с помощью четырех одновременно работающих авторазливочных станций АРС-14КМ и универсальной тепловой машины УТМ-80. Завеса помогает нейтрализовать токсичное облако и осадить его на землю.

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В тренировке по ликвидации последствий было задействовано около 60 военнослужащих и 20 единиц техники. Кроме этого, военнослужащие отобрали пробы почвы, воды и воздуха вокруг аварийных емкостей для проведения экспресс-анализа.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнит задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, будет вести мониторинг химической обстановки, возьмут пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха.