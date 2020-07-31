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СК выявит причастных к экологическим бедам «Усольехимпрома»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительтсва Иркутской области

Длительное время на территории бывшего предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области не проводилась ликвидация химических отходов, что привело к загрязнению окружающей среды. Необходимо установить все обстоятельства и причастных к сложившейся ситуации, сообщила СК.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного комитета организовать проведение доследственной проверки по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в городе Усолье-Сибирское.

По данным СК, в городе сложилась тяжелая экологическая ситуация, поскольку объекты хранения опасных отходов находятся в аварийном состоянии, а одна из цистерн, содержащая химическое вещество, разгерметизировалась, что повлекло загрязнение окружающей среды. Долгое время действия по ликвидации последствий деятельности предприятия не предпринимались.

Бастрыкин поручил в рамках процессуальной проверки установить все обстоятельства произошедшего, круг лиц, причастных к происшествию, а также определить ущерб, нанесенный окружающей среде. Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Ядовитая угроза: сибирский город на грани экологической катастрофы

В четверг президент РФ Владимир Путину провел совещание по экологическим проблемам города Усолья –Сибирского. Он ответил, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. Но проблему, вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали.

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