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КГБ Белоруссии заявил о предотвращении покушения на Тихановскую

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Покушение готовилось на кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик.

«Из объединенного штаба была получена информация: они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — сказал Вакульчик в эфире канала ОНТ.

По его словам, сотрудники МВД перехватили переписку, где говорилось, что протестующим «нужна сакральная жертва». По словам главы КГБ, отправитель данного сообщения уже установлен, и скоро он будет задержан.

«Мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. Мною было принято решение о выделении 120 сотрудников для организации охраны объединенного штаба», — сказал он.

Ранее президент Александр Лукашенко отмечал, что среди сторонников Тихановской есть человек, который попросил государство взять под охрану офис, где после выборов собрались представители штаба и журналисты. Пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, в свою очередь, заявила РИА Новости, что соратники Тихановской с подобной просьбой к властям не обращались.

По предварительной информации, Лукашенко набирает на выборах 80,08% голосов, Тихановская — 10,09%. В штабе последней заявили, что не признают официальные результаты.

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