Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег

Госдепартамент США разослал россиянам СМС с предложением награды за информацию о вмешательстве соотечественников в американские выборы.

Официальный статус рассылки представитель внешнеполитического ведомства США подтвердил РИА Новости. Рассылка — часть программы Rewards for Justice, в которой рекламируются различные правительственные предложения.

Соединенные Штаты готовы заплатить за помощь 10 миллионов долларов. За эти деньги россиянин должен рассказать про хакеров, которые якобы вмешивались в американские выборы путем определенных преступных действий.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что таким образом США вмешиваются в жизнь граждан РФ. Акцию Госдепа дипломат назвала «гибридной атакой».