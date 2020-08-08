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Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдепартамент США разослал россиянам СМС с предложением награды за информацию о вмешательстве соотечественников в американские выборы.

Официальный статус рассылки представитель внешнеполитического ведомства США подтвердил РИА Новости. Рассылка — часть программы Rewards for Justice, в которой рекламируются различные правительственные предложения.

Соединенные Штаты готовы заплатить за помощь 10 миллионов долларов. За эти деньги россиянин должен рассказать про хакеров, которые якобы вмешивались в американские выборы путем определенных преступных действий.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что таким образом США вмешиваются в жизнь граждан РФ. Акцию Госдепа дипломат назвала «гибридной атакой».

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