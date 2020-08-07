Доходы Кадырова подскочили в 20 раз

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году заработал более 147 миллионов рублей, свидетельствует декларация о доходах за 2019 год, опубликованная на сайте главы и правительства республики.

Согласно опубликованным данным, с 1 января по 31 декабря 2019 года Кадыров заработал 147 997 849,29 рубля. В 2018 году доход чеченского лидера составлял 7,58 миллиона рублей.

Так, у Кадырова появился участок площадью 28 361 квадратный метр. В собственности у главы Чечни также находится земельный участок площадью 3668 квадратных метров и жилой дом на 2344,6 квадратных метра.

Доход супруги Кадырова также увеличился по сравнению с прошлым годом. В 2019 году она заработала 2 456 321,31 рубля, годом ранее эта цифра составляла 60 тысяч рублей. Список недвижимости супруги не изменился, в ее собственности только квартира.

Согласно декларации, в пользовании Кадырова, супруги и 12 несовершеннолетних детей находится общий дом площадью 300 квадратных метров.