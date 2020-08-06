Четвертый сезон «Ольги» выйдет на ТНТ в последний день лета

Премьера четвертого сезона сериала «Ольга» состоится на ТНТ 31 августа, сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне Ольга решила заняться собой и дистанцировалась от семьи, которая сразу оказывается на грани катастрофы. Семейство Терентьевых начинает безудержно спасать окружающих.

Сестра Ленка вызволяет молодого отца своего ребенка Пушкина из армейской части и готовится к свадьбе, дочь Аня помогает странному Льву научиться заботиться не только об окружающих, но и о ней с их ребенком, сын Тимофей спасает соседку Сашу от запойного отца Жоры, параллельно сам впутываясь все глубже в криминальные истории.

«Вообще, это иллюзия, что у Ольги в руках вожжи. В том числе и для нее самой — иллюзия. Она думает, что сделает, как лучше. <…> Она ошибается, когда думает, что управляет ситуацией. А четвертый сезон ей покажет большую задницу в ответ. Это и будет надрывом. Принятие мысли: "Я не всемогуща". Но именно признание слабости — путь к победе. Так что для меня этот сезон — победный», — сказала о судьбе своей героини актриса Яна Троянова.

Новый сезон комедийного сериала «Ольга» выйдет на ТНТ с 31 августа в 20.00.