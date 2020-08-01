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Банки одобрили списание денег со «спящих счетов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские банки намерены получить разрешение списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь. Соответствующую инициативу разработал «Абсолют Банк».

Сейчас у банка нет права списывать средства со счетов клиента, если более года не обновлялись его идентификационные данные. В итоге банки не могут получить деньги за обслуживание, пишут «Известия».

Невозможность списания денег при устаревших данных создает неудобства как для банка, которому приходится формировать просрочку, так и для клиента, поскольку у него копится задолженность.

В соответствии с законодательством, банки должны обновлять паспортные данные клиентов не реже одного раза в год. В случае возникновения сомнений в достоверности полученной информации данные должны быть уточнены в течение семи рабочих дней.

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