Озвучены признаки коронавирусного кашля

Для заболевшего коронавирусной инфекцией человека характерен особенный кашель, сообщил главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко, который сам переболел COVID-19.

Проценко рассказал журналистам «Российской газеты», что ни с чем не спутает этот кашель — у него особенные интонации. «Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные», — пояснил медик.

Главврач также добавил, что при поражении легких человек чувствует постоянное першение. Проценко подчеркнул, что после появления такого характерного кашля можно сразу ставить соответствующий диагноз.

Он также рассказал, что во время болезни не чувствовал запахов и вкус еды — исчезновение данных ощущений также является одним из наиболее характерных признаков инфицирования COVID-19.