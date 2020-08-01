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Трамп запретит социальную сеть TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить в стране приложение TikTok. По мнению Белого дома, китайские соцсети могут использоваться для сбора информации о гражданах США.

«Что касается TikTok, мы запретим его в США», — сказал господин Трамп журналистам в самолете во время полета из Флориды в Вашингтон, передает издание The Hill. Ожидается, что соответствующий указ будет подписан уже в субботу.

Трамп также дал понять, что не поддерживает возможность приобретения TikTok американской компанией. Ранее стало известно, что Microsoft ведет переговоры с китайским владельцем о приобретении TikTok.

Сервис TikTok был выпущен в 2018 году китайской компанией ByteDance. Приложение используется для создания и просмотра коротких видео. В июне TikTok и еще около 60 китайских приложений заблокировали в Индии.

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