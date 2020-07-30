США отправили на Марс аппарат для поиска жизни

Ракета-носитель Atlas V с аппаратом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал, свидетельствует прямая трансляция на сайте NASA. Главная задача экспедиции — найти следы жизни на Марсе.

Марсоход Perseverance соберет образцы грунта, которые будут возвращены на Землю не ранее 2031 года. Ученые спустят аппарат в древний кратер, бывший некогда дном озера. Исследователи предполагают, что когда-то там могла существовать жизнь.

Директор NASA Джим Брайденстайн подчеркнул, что новая экспедиция — это первый случай в истории, когда планируется организовать полет с Марса на Землю. Кроме этого, будут созданы предпосылки для пилотируемой экспедиции на Марс.

Perseverance оснащен семью научными инструментами, которые были разработаны учеными разных стран. В том числе он доставит на Марс вертолет, который впервые совершит полет над поверхностью другой планеты.