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Новый вирус гриппа атакует россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый вирус гриппа придет в Россию в этом сезоне, в предыдущие годы граждан от него не прививали, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«С учетом складывающейся ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены, как нам кажется, не менее 60%населения, из числа входящих в группу риска — это должно быть порядка 75%», — отметила Попова.

Предполагается, что поставка вакцины от гриппа в регионы начнется 31 августа. Вакцинация будет добровольной. При этом президент Владимир Путин отметил, что для населения должна быть развернута «понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа».

Приход нового штамма гриппа прогнозируется на основании данных Всемирной организации здравоохранения. У таких прогнозов высокая достоверность, в предыдущие годы специалистам удалось правильно предсказать распространение конкретных штаммов опасного вируса.

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