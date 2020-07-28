Нечитаемый русский курсив «свел с ума» иностранцев

Иностранный пользователь поделился в своем Twitter примерами неразборчивого русского рукописного письма. По его словам, русский курсив «свел его с ума».

Англоговорящие пользователи в комментариях по достоинству оценили рукописный текст на русском языке. Некоторые отметили, что курсив напоминает абстрактную живопись, другие посчитали, что он схож с бесконечным написанием сочетания UwU.

Losing my mind after learning about Russian cursive pic.twitter.com/ll4PDJGKtu — Christian (@beanerbastard) July 25, 2020

Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что нередко сами пишут что-то похожее, когда сильно спешат. Несколько пользователей привели примеры курсивов из других языков, которые также выглядят нечитаемыми — в частности, из немецкого.

Русскоязычные пользователи поспешили пояснить, что для нечитаемого курсива в России есть отдельным мем — так называемый «врачебный почерк». Кроме этого, многие отметили, что при старании курсивом можно писать разборчиво и красиво.