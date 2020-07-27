Фильм «Мулан» после череды переносов сняли с проката из-за COVID-19

Фильм «Мулан», основанный на древней китайской легенде, сняли с проката на неопределенное время.

Релиз фильма несколько раз переносился, последней датой выхода в прокат значилось 21 августа 2020 года. В итоге фильм вообще сняли с проката. В качестве причины указывается рост числа заболевших коронавирусом нового типа в Северной Америке, сообщает издание The Hollywood Reporter.

«За последние несколько месяцев стало ясно, что ничто не может быть высечено в камне, когда речь идет о графике выпуска фильмов во время этого глобального кризиса здравоохранения, и сегодня это означает приостановку наших планов выпуска ленты "Мулан", поскольку мы заново оцениваем, как мы можем наиболее эффективно донести эту историю до аудитории по всему миру», — цитирует издание представителей студии Walt Disney.

«Мулан» — история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай.