НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм «Мулан» после череды переносов сняли с проката из-за COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
269 0
Фото: © кадр из фильма

Фильм «Мулан», основанный на древней китайской легенде, сняли с проката на неопределенное время.

Релиз фильма несколько раз переносился, последней датой выхода в прокат значилось 21 августа 2020 года. В итоге фильм вообще сняли с проката. В качестве причины указывается рост числа заболевших коронавирусом нового типа в Северной Америке, сообщает издание The Hollywood Reporter.

«За последние несколько месяцев стало ясно, что ничто не может быть высечено в камне, когда речь идет о графике выпуска фильмов во время этого глобального кризиса здравоохранения, и сегодня это означает приостановку наших планов выпуска ленты "Мулан", поскольку мы заново оцениваем, как мы можем наиболее эффективно донести эту историю до аудитории по всему миру», — цитирует издание представителей студии Walt Disney.

«Мулан» — история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Диабет в 12 раз повышает риск смерти при COVID-19
Вспышка COVID-19 произошла на руднике в Красноярском крае
Десятый сезон «Ходячих мертвецов» станет рекордно длинным
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия выступила против возвращения G8 с Россией
•
Придумано новое наказание за налоговое мошенничество
•
Нелегальный техосмотр оценят по уголовной статье
•
Диабет в 12 раз повышает риск смерти при COVID-19
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
РЖД ответили на критику из-за возможной вырубки леса у Байкала
Сибирь 27.07.2020 17:15
Летучих мышей в Сибири проверят на коронавирус
Сибирь 27.07.2020 15:35
Новосибирцы увидят в ночном небе МКС
Сибирь 27.07.2020 15:25
«Лиза Алерт» поможет в поисках пропавшего в Бурятии Ан-2
Сибирь 27.07.2020 15:23
Самое популярное
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
16960
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
6286
Школьник решил задание ЕГЭ по математике песней Бритни Спирс
5790
Макаревич хочет подать в суд на новосибирского депутата за баннер
4035
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия выступила против возвращения G8 с Россией
•
Придумано новое наказание за налоговое мошенничество
•
Нелегальный техосмотр оценят по уголовной статье
•
Диабет в 12 раз повышает риск смерти при COVID-19
Подробности
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Drronum

"Таким способом оператор хочет побудить пользователей переходить на новые предложения." - да денег они...

great_america

"В Чечне проходят флешмоб в социальных сетях «Мы семья Кадырова» и акции в его поддержку в разных районах...

Удавиков

После такой прочитанной новости, даже уже и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.

Иркут 69

Призвать, заранее зная, что федеральная Фемида уже начала процесс... ход глупый. Люди не дураки и знают,...

Drronum

Он ввел санкции против Пампео, а тот жутко расстроился! В мечта всей жизни Помпео, была посетить Чечьню!