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Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия «переживает трудные времена» из-за распространения нового коронавируса.

«Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они [Россия] переживают трудные времена с этим [коронавирусом], особенно в Москве», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на пресс-конференции в Белом доме. Он также добавил, что в последнее время провел переговоры и с главами других государств, которые испытывают проблемы из-за инфекции.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп и Путин обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса, дальнейшее возобновление экономической активности, а также важные двусторонние и глобальные вопросы.

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В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892.

В США, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, основанным на информации федеральных и местных властей, количество случаев инфицирования достигло 4 005 414, вылечились 1 210 849 человек, умерли 143 820 пациентов с коронавирусом.



Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

pepelmetal

Нерг по-моему страны перепутал!

kygear

Показать ему Советский фильм "Цирк" и депортировать..

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево