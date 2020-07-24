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GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
РИА Новости
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Фото: © кадр из видео

Игра выйдет на новом Xbox Series X и PC и станет сразу доступна подписчикам Xbox Game Pass. Пока дату релиза держат в секрете.

«Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями», — Приводи РИА Новости сообщение GSC.

В трейлере поклонники игры могут заметить знакомые им по первой части локации, например место, где у костра сидят люди с гитарой. Останутся и старые механики: в частности, проверка аномалий при помощи болтов.

Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени. В 2008 и 2009 годах выпускали дополнения — «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо» и «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти».

После этого разработчики неоднократно заявляли о планах выпустить продолжение серии, однако его выход постоянно переносили.

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