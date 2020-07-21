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Путин переписал цели развития России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, сообщается на сайте Кремля. «Июльский указ» фактически заменит другой стратегический «майский» документ от 2018 года.

Решение принято для «прорывного развития» России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни населения, создания комфортных условий и «раскрытия таланта каждого человека», говорится в сообщении.

«Июльский» указ президента подготовлен с учетом результатов голосования по Конституции, которая позволяет Владимиру Путину участвовать в президентских выборах 2024 года. Кроме этого, сдвинуть горизонт планирования пришлось из-за пандемии коронавируса.

Новый документ определяет пять национальных целей развития страны до 2030 года. В их число вошли: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и цифровая трансформация.

По сравнению с «майским указом», исчезла национальная цель по вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира. Скорректирован целевой показатель по повышению ожидаемой продолжительности жизни: она должна возрасти до 78 лет к 2030 году, ранее планировалось достичь показателя к 2024 году.

Путин поручил правительству до 30 октября привести национальные проекты в соответствие с целями «июльского» указа президента.

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DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.

ftt-07-077-00777

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