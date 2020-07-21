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Украинка с 13-м размером груди примерила образ Мэрилин Монро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mila_kuznetsova10, instagram.com/mila_kuznetsova10

Обладательница 13-го размера груди, модель plus-size с Украины Мила Кузнецова опубликовала фотографию в Instagram в образе Мэрилин Монро.

«Как Вам стиль Мерлин Монро? По-моему, очень удачно получилось», — написала Кузнецова в соцсети.

Благодаря пышной и натуральной груди, женщина попала в Национальный реестр рекордов Украины. Ее бюст признан самым большим на Украине.

Фотография в образе Мэрилин Монро очень понравилась подписчикам модели: снимок собрал около 5 тысяч лайков за 15 часов и множество комплиментов в комментариях.

Фото: © mila_kuznetsova10, instagram.com/mila_kuznetsova10

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DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают