Украинка с 13-м размером груди примерила образ Мэрилин Монро

Обладательница 13-го размера груди, модель plus-size с Украины Мила Кузнецова опубликовала фотографию в Instagram в образе Мэрилин Монро.

«Как Вам стиль Мерлин Монро? По-моему, очень удачно получилось», — написала Кузнецова в соцсети.

Благодаря пышной и натуральной груди, женщина попала в Национальный реестр рекордов Украины. Ее бюст признан самым большим на Украине.

Фотография в образе Мэрилин Монро очень понравилась подписчикам модели: снимок собрал около 5 тысяч лайков за 15 часов и множество комплиментов в комментариях.