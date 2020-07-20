Собак научат искать коронавирусных больных по запаху

Министерство обороны Австрии начали тренировать собак определять по запаху людей, зараженных COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
Животных в кинологическом военном центре учат вычислять специальную трубку с
молекулами инфекции, которые были взяты из полости рта и носа зараженного
пациента. На следующей неделе, по словам пресс-службы, начнутся испытания с
масками, которые носили инфицированные люди.
В ведомстве добавили, чтобы гарантировать безопасность служебной собаки и кинолога, трубки обрабатывают ультрафиолетовым излучением, а микроорганизмы вируса, которые еще остаются, умерщвляют. Тестовые испытания продлятся до конца июля, после чего военные специалисты изучат результаты работы.
В Министерстве обороны страны служат 166 собак. Их используют для операций как в Австрии, так и за рубежом.