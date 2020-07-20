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Собак научат искать коронавирусных больных по запаху

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство обороны Австрии начали тренировать собак определять по запаху людей, зараженных COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

Животных в кинологическом военном центре учат вычислять специальную трубку с молекулами инфекции, которые были взяты из полости рта и носа зараженного пациента. На следующей неделе, по словам пресс-службы, начнутся испытания с масками, которые носили инфицированные люди.

В ведомстве добавили, чтобы гарантировать безопасность служебной собаки и кинолога, трубки обрабатывают ультрафиолетовым излучением, а микроорганизмы вируса, которые еще остаются, умерщвляют. Тестовые испытания продлятся до конца июля, после чего военные специалисты изучат результаты работы.

В Министерстве обороны страны служат 166 собак. Их используют для операций как в Австрии, так и за рубежом.


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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.