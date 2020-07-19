Американского военного обвинили в шпионаже в пользу России

Военнослужащий ВМС США Чарльз Бриггс, подозреваемый в передаче гражданину России секретной информации, будет обвинен в нарушении шести статей американского кодекса военной юстиции.

Так, утверждается, что в январе 2019 года Бриггс, неся службу на авиабазе Оффат в штате Небраска, намеренно воспользовался «правительственным компьютером», чтобы получить доступ к электронному письму, содержащему секретные сведения, которые он впоследствии передал россиянину, приводит ТАСС обвинительное заключение.

При этом, по мнению обвинителей, у военнослужащего были «основания полагать, что информация может быть использована, чтобы нанести ущерб США или принести пользу другой стране». Доступ к данным, связанным с вопросами национальной обороны США, был у Бриггса с октября по январь 2019 года.

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Кроме того, в документе указывается, что в апреле 2018 года при заполнении анкеты, необходимой для работы с секретной информацией, Бриггс якобы намеренно солгал об отсутствии у него «близких и продолжительных отношений» с иностранцами.

До последнего времени Бриггс работал в области информационных технологий в Медицинском центре ВМС в Портсмуте (штат Вирджиния). Как сообщила ранее газета The Virginian-Pilot, официально обвинения могут быть предъявлены Бриггсу 22 июля. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.