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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американского военного обвинили в шпионаже в пользу России

Источник:
ТАСС
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Фото: Official U.S. Navy Imagery / Attribution License

Военнослужащий ВМС США Чарльз Бриггс, подозреваемый в передаче гражданину России секретной информации, будет обвинен в нарушении шести статей американского кодекса военной юстиции.

Так, утверждается, что в январе 2019 года Бриггс, неся службу на авиабазе Оффат в штате Небраска, намеренно воспользовался «правительственным компьютером», чтобы получить доступ к электронному письму, содержащему секретные сведения, которые он впоследствии передал россиянину, приводит ТАСС обвинительное заключение.

При этом, по мнению обвинителей, у военнослужащего были «основания полагать, что информация может быть использована, чтобы нанести ущерб США или принести пользу другой стране». Доступ к данным, связанным с вопросами национальной обороны США, был у Бриггса с октября по январь 2019 года.

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Кроме того, в документе указывается, что в апреле 2018 года при заполнении анкеты, необходимой для работы с секретной информацией, Бриггс якобы намеренно солгал об отсутствии у него «близких и продолжительных отношений» с иностранцами.

До последнего времени Бриггс работал в области информационных технологий в Медицинском центре ВМС в Портсмуте (штат Вирджиния). Как сообщила ранее газета The Virginian-Pilot, официально обвинения могут быть предъявлены Бриггсу 22 июля. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают