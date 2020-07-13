Сафронова обвинили в государственной измене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову, об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Моему подзащитному предъявили обвинение по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Вину он не признает», — цитирует защитника ТАСС. Павлов уточнил, что в обвинении Сафронову нет данных о получении им денег от чешской разведки.

По словам адвоката, в тексте постановления не содержится данных, которые бы указывали на то, что Сафронов получил материальное вознаграждение от чешской спецслужбы. Также нет конкретики по поводу самих переданных сведений.

Сафронова задержали 7 июля, ФСБ подозревает бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» в том, что он по заданию чешской спецслужбы собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.