Исторический облик городов запретят нарушать в России

Власти по предложению Минстроя городов установят на всей территории России новые требования для сохранения исторического облика городов, сообщили в ведомстве.

Нормы действующего законодательства предусматривают обязательные требования к внешнему виду только для объектов культурного наследия или зданий, имеющих охранный статус. Это приводит к хаотичному формированию городской среды и нередко к нарушению исторически сложившегося облика города, рассказали «Известиям» в Минстрое.

Российские власти обяжут девелоперов соблюдать ряд требований при новом строительстве, которые на сегодняшний день касаются только охраняемых объектов или объектов культурного наследия. В Минстрое считают неприемлемым нарушение исторического облика различными стилями или формирование общественного пространства хаотичным образом.

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Разрабатываемый Минстроем проект поправок в Градостроительный кодекс РФ уже одобрили в Министерстве культуры. Ведомства рассчитывают, что он позволит региональным властям расширить Правила землепользования и застройки, а также усилит требования к внешнему облику зданий. Среди предлагаемых норм выделяются три основные характеристики: тип здания, его высота и площадь.

Эксперты опрошенные «Известиями», полагают, что во многих городах России присутствуют яркие примеры «неудачной имплантации», поэтому на сегодняшний день крайне важно сохранять гармоничное соотношение зданий и городской среды. Девелоперы, в свою очередь, опасаются увеличения сроков согласования проектов и хотят продолжения поиска компромиссов с ведомствами.