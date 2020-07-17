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Пентагон рассказал о «супер-пупер» ракете Трампа
17.07.20, 11:14
Источник:
РИА Новости
241
2
Фото: © SpaceX
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