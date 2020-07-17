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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты
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Жара в Новосибирске сменится грозой
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Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
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