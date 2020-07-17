Попавшие в обсерватор вахтовики из Бурятии попросились домой

Три десятка вахтовиков, приехавших из Бурятии в Забайкальский край, попали в обсерватор на двухнедельный карантин. Рабочие пожаловались, что их слишком долго держат на карантине, сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

Как выяснилось, на разработке месторождения ООО «Дарасунский рудник» выявили один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациента увезли в больницу, а 46 работников рудника, в том числе 31 жителя Бурятии, поместили на двухнедельный карантин.

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Уполномоченный по правам человека в Бурятии получила информацию, что вахтовиков держат в ненадлежащих условиях. Она выехала на место с проверкой. Но озвученная информация о сложном положении вахтовиков на руднике не нашла подтверждения.

«На сегодняшний день три наших земляка находятся в районной больнице с подтвердившимся диагнозом. По информации министерства здравоохранения, лечение получают в полном объеме, идут на поправку на следующей неделе планируется выписка», — написала она на своей странице в Facebook.

Со стороны работников жалоб и претензий не прозвучало. Но поступила просьба помочь им вернуться домой.