Азербайджан пригрозил ракетным ударом по атомной станции в Армении

Представитель Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции.

«Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — приводит РБК слова Даргяхлы.

О возможности нанесения удара по АЭС он заявил, отвечая на вопрос о возможности нанесения Арменией удара по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий. Водохранилище площадью более 600 квадратных километров было создано после постройки в 1953 году плотины на реке Кура у города Мингечевир.

Армянская АЭС построена в 1970-х годах, сейчас на ней эксплуатируется только один из двух энергоблоков. В обычном режиме станция обеспечивает выработку примерно трети всей электроэнергии в Армении.

#Оружие Ядерный щит: сибирские РЛС закрыли небо России

Тема возможного нанесения ударов по плотине Мингечевирского водохранилища и АЭС в Армении неоднократно муссировалась в СМИ. В 2014 году глава Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов в интервью порталу заявил, что в случае подрыва плотины вода может дойти до Баку.

В 2017 году портал Haqqin.az опубликовал оценку азербайджанским военным экспертом Хиджраном Рустамзаде последствий возможного удара по Армянской АЭС.

«Образовавшаяся в результате выхода из строя АЭС радиоактивная пыль станет причиной прямого радиоактивного загрязнения близлежащих городов и поселков. Учитывая рельеф местности, можно предположить, что радиоактивная зона охватит только Армению, примерно 50 тысяч человек погибнут от заражения, а также в ближайшие 150 лет жизнь на этом пространстве будет ограничена», — заявил тогда эксперт.