Видео затопленного дождями Иркутска появилось в Сети

Ливневые дожди, обрушившиеся на Иркутск в среду, привели к подтоплению дворов и дорог. А городские власти эвакуировали жителей затопленных многоэтажек, сообщила пресс-служба администрации города.

По данным синоптиков в среду в Иркутске выпало 21 миллиметр осадков. Жители города снимали видео тонущих на улице машин, затопленных подъездов, и выкладывали в социальные сети.

Коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы. Семьи, проживающие по улицам Верхняя Набережная и Мельничная, эвакуировали в пункты временного размещения. Подобные пункты приготовили для жителей всех городских округов.

Пострадал дом по улице Игошина, где в рамках капитального ремонта вскрыли крышу. В городе произошли локальные отключения электричества. Подтоплена подстанция на улице на улице Карла Либкнехта. Сейчас мощности перебрасывают на резервный источник электроснабжения.

По прогнозу гидрометцентра дождь в Иркутске временами продолжится и в четверг. Возможно повышение уровня воды в реках Иркутска на 10-20 сантиметров.