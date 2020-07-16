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Видео затопленного дождями Иркутска появилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Ливневые дожди, обрушившиеся на Иркутск в среду, привели к подтоплению дворов и дорог. А городские власти эвакуировали жителей затопленных многоэтажек, сообщила пресс-служба администрации города.

По данным синоптиков в среду в Иркутске выпало 21 миллиметр осадков. Жители города снимали видео тонущих на улице машин, затопленных подъездов, и выкладывали в социальные сети.

Коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы. Семьи, проживающие по улицам Верхняя Набережная и Мельничная, эвакуировали в пункты временного размещения. Подобные пункты приготовили для жителей всех городских округов.

Пострадал дом по улице Игошина, где в рамках капитального ремонта вскрыли крышу. В городе произошли локальные отключения электричества. Подтоплена подстанция на улице на улице Карла Либкнехта. Сейчас мощности перебрасывают на резервный источник электроснабжения.

По прогнозу гидрометцентра дождь в Иркутске временами продолжится и в четверг. Возможно повышение уровня воды в реках Иркутска на 10-20 сантиметров.

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Топ комментариев

Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.