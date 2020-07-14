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Собчак подала заявление в СКР о нападении на ее съемочную группу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © xenia_sobchak, instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак обратилась с заявлением в СКР с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, об этом она написала в Instagram.

«В результате нападения на мою съемочную группу и примененного насилия Сергей Ерженков получил серьезную травму руки, а я, к счастью, отделалась синяками. Требуем возбудить уголовное дело», — написала Собчак.

На съемочную группу Ксении Собчак напали 27 июня, когда она приехала в Свердловскую область для работы над фильм об отстраненном схиигумене Сергии. Во время посещения монастыря на нее и съемочную группу напали и избили, а также отняли камеру и удалили отснятый материал.


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