Собчак подала заявление в СКР о нападении на ее съемочную группу

Телеведущая Ксения Собчак обратилась с заявлением в СКР с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, об этом она написала в Instagram.

«В результате нападения на мою съемочную группу и примененного насилия Сергей Ерженков получил серьезную травму руки, а я, к счастью, отделалась синяками. Требуем возбудить уголовное дело», — написала Собчак.

На съемочную группу Ксении Собчак напали 27 июня, когда она приехала в Свердловскую область для работы над фильм об отстраненном схиигумене Сергии. Во время посещения монастыря на нее и съемочную группу напали и избили, а также отняли камеру и удалили отснятый материал.