Собчак подала заявление в СКР о нападении на ее съемочную группу

Телеведущая Ксения Собчак обратилась с заявлением в СКР с
требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на ее съемочную группу в
Среднеуральском женском монастыре, об этом она написала в Instagram.
«В результате нападения на мою съемочную группу и
примененного насилия Сергей Ерженков получил серьезную травму руки, а я, к
счастью, отделалась синяками. Требуем возбудить уголовное дело», — написала Собчак.
На съемочную группу Ксении Собчак напали 27 июня, когда она
приехала в Свердловскую область для работы над фильм об отстраненном схиигумене
Сергии. Во время посещения монастыря на нее и съемочную группу напали и избили,
а также отняли камеру и удалили отснятый материал.