Надпись «бездрожжевой хлеб» оказалась уловкой

Хлеб без дрожжей не бывает, они есть и в закваске, необходимой для приготовления ржаного и ржано-пшеничного видов, поэтому надпись «бездрожжевой хлеб» — всего лишь маркетинговый ход, сообщает Роскачество.

«Очень часто бездрожжевым называют хлеб, приготовленный на закваске. Закваска – это полуфабрикат хлебопекарного производства, который получается путем сбраживания питательной смеси молочнокислыми бактериями или молочнокислыми бактериями и дрожжами. Даже в закваске спонтанного брожения тоже есть дрожжи», — приводит Роскачество слова эксперта Ирины Тюриной.

По ее словам, отличие выращенных в закваске дрожжей от обычных прессованных лишь в том, что хлебопекарные дрожжи специально создавались промышленностью ради целенаправленного и быстрого действия.

#Фитнес Можно ли есть хлеб на диете?

«Следовательно, хлеба без дрожжей не бывает, поэтому надпись «бездрожжевой хлеб» по большому счету маркетинговый ход», — отмечает она.

Дрожжи — источник селена, витаминов группы В, фолиевой кислоты, провитамина D, K, PP, E, минералов (калия, кальция, цинка, магния, железа) и незаменимых аминокислот. Сами дрожжи погибают при выпечке, но ценные вещества остаются в хлебе.

Для пшеничного хлеба применение заквасок не является технологической необходимостью, потому что его можно приготовить с использованием только хлебопекарных дрожжей.