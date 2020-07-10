НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Надпись «бездрожжевой хлеб» оказалась уловкой

Источник:
Sibnet.ru
117 1
Фото: © Sibnet.ru

Хлеб без дрожжей не бывает, они есть и в закваске, необходимой для приготовления ржаного и ржано-пшеничного видов, поэтому надпись «бездрожжевой хлеб» — всего лишь маркетинговый ход, сообщает Роскачество.

«Очень часто бездрожжевым называют хлеб, приготовленный на закваске. Закваска – это полуфабрикат хлебопекарного производства, который получается путем сбраживания питательной смеси молочнокислыми бактериями или молочнокислыми бактериями и дрожжами. Даже в закваске спонтанного брожения тоже есть дрожжи», — приводит Роскачество слова эксперта Ирины Тюриной.

По ее словам, отличие выращенных в закваске дрожжей от обычных прессованных лишь в том, что хлебопекарные дрожжи специально создавались промышленностью ради целенаправленного и быстрого действия.

#Фитнес
Можно ли есть хлеб на диете?

«Следовательно, хлеба без дрожжей не бывает, поэтому надпись «бездрожжевой хлеб» по большому счету маркетинговый ход», — отмечает она.

Дрожжи — источник селена, витаминов группы В, фолиевой кислоты, провитамина D, K, PP, E, минералов (калия, кальция, цинка, магния, железа) и незаменимых аминокислот. Сами дрожжи погибают при выпечке, но ценные вещества остаются в хлебе.

Для пшеничного хлеба применение заквасок не является технологической необходимостью, потому что его можно приготовить с использованием только хлебопекарных дрожжей.

Еще по теме
Алтайский край ответил на рост коронавируса ослаблением режима
Власти Приангарья продлили ограничения из-за COVID-19
Студент стройотряда на Алтае заболел коронавирусом и умер
ВОЗ допустила возврат ограничений в России из-за коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Продукты
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль ответил на слова Жириновского о возвращении сталинизма
•
Путин потребовал оказать финансовую поддержку регионам
•
Киев назвал Минские соглашения неактуальными
•
Губернатор Фургал не признал вину
Подробности
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Алтайский край ответил на рост коронавируса ослаблением режима
Сибирь 10.07.2020 18:58
Оползень перекрыл движение на трассе в Красноярском крае
Сибирь 10.07.2020 17:22
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
Сибирь 10.07.2020 16:16
Ураган в Омской области вырвал деревья и обесточил часть города
Сибирь 10.07.2020 15:49
Самое популярное
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
24863
Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши
5396
Сериал «Текст»: альтернативный Петров на дне колодца
5079
Птицу с акулой в когтях сняли на видео
4472
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль ответил на слова Жириновского о возвращении сталинизма
•
Путин потребовал оказать финансовую поддержку регионам
•
Киев назвал Минские соглашения неактуальными
•
Губернатор Фургал не признал вину
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Plaguer

Можно было просто сказать что он никогда не был рабовладельцем, а то что его заставляют вставать на колени...

ponhik78

Харашавин был единороссом. Дык столько восторгов было когда его арестовали) А Фургал ЛДПР. Не удивлюсь...

Lava Lava

Странные заявления при том что инкубационный период две недели!

cre

Значит СК РФ 15 лет ничего не делал и сейчас по указке ЕР просто решил устранить конкурента.

Fazar

Для нынешних управленцев жуликов такой губернатор не нужен, все сделают и подстроят таким образом, что...